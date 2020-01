Angeschlagen in das Heimturnier

Eine kleine Sorgenfalte haben die Verantwortlichen von Faustball-Meister Union Tigers Vöcklabruck vor dem heutigen Halbfinale im europäischen Champions Cup in der heimischen Bezirkssporthalle gegen den deutschen Vize-Champ Vaihingen/Enz (17 Uhr): Maximilian Huemer kann wegen eines Ödems in der Schulter den Ball nicht schlagen. "Da er aber so gut mit Karl Müllehner zusammenspielt, wird er trotzdem auf dem Parkett stehen", sagt Sektionsleiter Stefan Huemer. Überstehen die Tigers erstmals das Halbfinale, wartet im Finale am Sonntag (13) der Sieger aus Pfungstadt (D) gegen Wigoltingen (Sui).

