Andy Murray: "Der alte Hund lebt noch"

So auch am späten Mittwochabend, als der Brite den Deutschen Oscar Otte mit 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2 niederrang. Der zweifache Wimbledonsieger (2016, 2013) hatte diese Woche nach mehreren Hüftoperationen und vier Jahren sein Comeback auf dem "heiligen Rasen" von London gefeiert. "Der alte Hund lebt noch, irgendwie", sagte der 34-Jährige schmunzelnd über sich selbst. In Runde drei bekommt er es heute mit dem an Nummer zehn gesetzten Kanadier Denis Shapovalov zu tun. Außerdem erhielt Murray vom Tennis-Weltverband einen Startplatz bei den Olympischen Spielen. Nach Gold in London 2012 und Gold in Rio 2016 hat Murray in Tokio die Chance auf den Hattrick.

Switolina ausgeschieden

In Wimbledon lichtete sich derweil das Damenfeld: Nach dem 3:6, 4:6 Jelena Switolinas (Ukr) gegen Magda Linette (Pol) sind bereits sechs der zehn topgesetzten Spielerinnen nicht mehr im Bewerb. Der Weg scheint damit theoretisch frei für Ashleigh Barty. Die Weltranglisten-Erste zog mit einem 6:4 und 6:3 über die Russin Anna Blinkowa in die dritte Runde ein.

Eine Runde weiter ist auch Oliver Marach. An der Seite des Pakistaners Aisam-Ul-Haq Qureshi schlug der Steirer die belgische Paarung Sander Gille/Joran Vliegen in der ersten Doppelrunde 6:4, 6:4. Für Jürgen Melzer und Andre Begemann (D) wartet gegen Sander Arends/Matwe Middelkoop (Ned) nach 6:7(2), 6:4, 2:6 Endstation.