An ihm baggern die Steelvolleys

Mit dem 3:0-Heimsieg am Sonntag über Sokol/Post stellten die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg in der "Best of 5"-Finalserie auf 2:1 – und somit die Weichen auf Titelverteidigung. Während Trainer Facundo Morando sein Team nach dem Sieg mit dem Schlachtruf "Bei Sokol gibt’s eine Party" auf die mögliche Entscheidung am 27. April in Wien einstimmte, heißt es für Manager Andreas Andretsch dieser Tage, einen Nachfolger für den im Sommer zum argentinischen Nationalteam wechselnden Coach suchen.