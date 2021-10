American Football: AFBÖ-Nationalteam nach Sieg gegen Dänen EM-Fünfter

Bild: AFBÖ via Facebook

Um den Titel spielt am Sonntag Schweden daheim gegen Italien, Platz drei machen sich Finnland und Frankreich untereinander aus.

In dem seit Herbst 2019 laufenden und wegen Corona unterbrochen gewesenen Titelkampf hatten die Österreicher in der Gruppe gegen die Schweiz einen 66:0-Sieg gefeiert, nach einem 14:21 gegen Italien wurde es Platz zwei im Dreier-Pool. In der Runde um die Plätze fünf bis acht hatte es mit dem Ende November 2019 bestellten Nationalcoach Maximilian Sommer nach 22-monatiger EM-Spielpause im vergangenen August einen 48:6-Erfolg gegen Serbien gegeben, nun folgte der Sieg gegen Dänemark.

Dabei brachte es Philipp Haun von den Danube Dragons auf zwei Touchdowns, Florian Bierbaumer von den Giants gar auf deren drei. "Es war ein Arbeitssieg von Anfang bis Ende. Wir hatten zum Glück das ein oder andere Big Play auf unserer Seite", sagte Sommer. "Wir nehmen viele Learnings aus diesem Spiel mit. Wir haben Anlaufzeit gebraucht. Ich bin stolz und es war wirklich ein guter Abschluss, um 2022 weiterzuarbeiten. Mit einem Sieg in den nächsten EM-Zyklus zu gehen, ist sehr gut."