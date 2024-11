Am Wallersee geht es um zwei Millionen US-Dollar

Nach vier Jahren Pause kehrt die DP World Tour nach Österreich zurück. Die bedeutendste Golf-Turnierserie in Europa, die mittlerweile auf fünf Kontinenten ausgetragen wird, macht von 29. Mai bis 1. Juni 2025 Stopp am Wallersee in Salzburg. Das Preisgeld beträgt zwei Millionen US-Dollar (1,9 Mio. Euro), fix am Start ist der heimische Golfprofi Matthias Schwab.

Aus österreichischer Sicht sei man zudem mit Bernd Wiesberger und Sepp Straka im Gespräch, erklärten die Veranstalter. Salzburg. Ausgetragen wird das Turnier im Gut Altentann in Henndorf am Wallersee. Der Golfclub war 1990 erster Austragungsort der Austrian Open im Zuge der DP World Tour, die damals noch European Tour hieß. Mit der DP World Tour wurde ein Vierjahresvertrag abgeschlossen, mit der Option, um weitere vier Jahre zu verlängern. "Wir wollen das Turnier langfristig in Österreich etablieren", sagte Organisator Edwin Weindorfer. Offen sei, ob es jedes Jahr in Salzburg stattfinden werde oder auch andere Orte in Frage kämen. "Ziel ist, eine Art Hahnenkamm-Woche des Sommers zu kreieren."

Das Budget für das Turnier liege bei 4,5 bis 5 Mio. Euro - abhängig davon, ob man für einen Topstar in die Tasche greifen müsse. Langfristig sei man noch auf der Suche nach einem Hauptsponsor, sagte Weindorfer, der auf die wirtschaftliche Bedeutung des Turniers verwies. Er rechne zudem mit einer starken TV-Präsenz in der ganzen Welt. "2025 ist wieder Ryder Cup und unser Turnier zählt zum Ranking dazu." Der Sportdirektor im Österreichischen Golfverband (ÖGV), Nikolaus Zitny, betonte, dass es auch aus sportlicher Sicht essenziell sei, das Event in Österreich zu haben.

"Zurück auf die Weltkarte"

"Das Turnier bringt uns zurück auf die Weltkarte des Golfsports", sagte Salzburgs Landeshauptmannstellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP). Er verwies auf die touristische Bedeutung: "Es gibt 67 Millionen Golfer auf der ganzen Welt. Man kann sich ausrechnen, wie das ausstrahlt. Wir rechnen mit 4000 Nächtigungen in der Region und einer Wertschöpfung von acht Mio. Euro, die das Turnier auslösen wird." Sportlandesrat Martin Zauner (FPÖ) meinte sogar, dass das Event medial wohl größer ausstrahlen werde als die Ski-WM in Saalbach im kommenden Frühjahr.

"Viel näher an der Heimat geht nicht", sagte Profigolfer Matthias Schwab in der Pressekonferenz. Schwab kommt aus Schladming, er ist aber ein Partner der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft. "Ich habe immer neidisch auf die Skifahrer geschaut, weil diese so viele Heimrennen haben. Jetzt kann ich vielleicht sogar zu Hause schlafen." Er sei trotz seines intensiven Turnierkalenders "voll motiviert", wolle aber seinen Fokus auf den jeweils vor ihm liegenden Bewerb richten. "Aber die Austrian Alpine Open sind ein absolutes Highlight. Ich will versuchen, so gut wie möglich zu spielen."

Noch ist unklar, welche internationalen Golfgrößen an den Wallersee kommen werden, hieß es von Seiten des ÖGV. Schwab könnte aus heimischer Sicht aber prominente Mitspieler bekommen. "Wir hoffen auf Lukas Nemecz und sprechen mit Bernd Wiesberger. Und wir wollen alles daran setzen, Sepp Straka nach Österreich zu holen. Bei ihm geht es aber jetzt einmal darum, dass er gut in die Saison startet."

