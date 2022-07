Am Nationalfeiertag erreicht die Tour de France heute ihren Höhepunkt

Militärparaden, Volksfeste, Feuerwerke – so begeht Frankreich alljährlich am 14. Juli seinen Nationalfeiertag. Heuer kommt als Attraktion ein sportlicher Leckerbissen dazu. Die Tour de France serviert ausgerechnet am 14. Juli den Mythos Alpe d’Huez. Fast 14 steile Kilometer, 21 berühmte Serpentinen, mehrere Hunderttausend euphorische Fans: Mit der Bergankunft in Alpe d’Huez erreicht die Tour einen Höhepunkt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie steht das Skiresort in den Alpen wieder auf dem Programm. Bevor es hinauf ins Ziel geht, müssen die Profis zum "Aufwärmen" den Col du Galibier und den Col de la Croix de Fer bezwingen. Ein Österreicher hat diese Etappe noch nie gewonnen. Zuletzt siegte der Waliser Geraint Thomas dort 2018 – und am Ende auch bei der Tour.

Pogacar verlor das Gelbe Trikot

Favorit Tadej Pogacar hat den gestrigen ersten Härtetest im Hochgebirge nicht bestanden. Der slowenische Titelverteidiger brach am Mittwoch auf der elften Etappe rund 4,5 Kilometer vor dem Ziel ein – und verlor das Gelbe Trikot an Jonas Vingegaard. Der Däne vom Team Jumbo-Visma feierte bei der Bergankunft am Col du Granon auf 2413 Metern Seehöhe nach einem 11,3 Kilometer langen Schlussanstieg einen Solosieg. Der Kolumbianer Nairo Quintana hatte als Zweiter 59 Sekunden Rückstand.

In der Gesamtwertung führt Vingegaard 2:16 Minuten vor dem französischen Tages-Dritten Romain Bardet. Pogacar liegt als Dritter 2:22 Minuten zurück. "Diesmal habe ich drei Minuten verloren, beim nächsten Mal gewinne ich vielleicht drei Minuten. Ich gebe nicht auf und werde weiter attackieren", schreibt Pogacar die erfolgreiche Titelverteidigung aber noch lange nicht ab. Sebastian Schönberger belegte als bester Österreicher gestern Rang 42.