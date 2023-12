Schwimm-Europameister Reitshammer: "Preisgeld habe ich gar keines bekommen"

Glücklich und ein wenig müde ist Bernhard Reitshammer am Montag nach seinem EM-Titel über 100 Meter Lagen bei der Kurzbahn-EM in Otopeni (Rumänien) nach Linz zurückgekehrt. Den OÖN gewährte der 29-jährige ASV-Linz-Schwimmer im Interview Einblick in seine Emotionen sowie einen Ausblick auf die Zukunft.