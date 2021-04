Ostersonntag, 5. April 1896. In Linz strömten die Menschen zur Auferstehungsmesse in die Kirchen, genossen danach die Frühlingssonne. Der Winter im Lande war hart und vor allem in den Bergen opferreich gewesen; so hatte eine über die Bahnstrecke zwischen Obertraun und Aussee niedergegangene riesige Lawine den Eisenbahnverkehr für Wochen lahmgelegt.