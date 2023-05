Als ein Oberösterreicher beim Giro Radsport-Geschichte schrieb

LINZ. Fast auf den Tag genau sechs Jahre ist es her, da wurde ein im Radsport bis dato international unbeschriebenes Blatt ausgerechnet beim Start des 100. Giro d’Italia zum großen Hauptdarsteller. Der Schwanenstädter Lukas Pöstlberger suchte am 5. Mai bei der Auftaktetappe in Olbia auf Sardinien die Flucht nach vorne und überrumpelte alle Favoriten. Pöstlberger war mit dem Coup fortan ein gemachter Mann im Peloton. Nun kehrt der 31-Jährige in neuer Rolle zur Italien-Rundfahrt zurück.