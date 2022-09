Alex Hermann: "Es tut mir leid für die Mannschaft"

Müde und mit hängenden Köpfen kletterten die Handballer des HC Linz AG gestern nach der elfstündigen Rückfahrt aus dem Bus. Das knappe 35:38 nach Siebenmeterwerfen am Samstag beim RK Izvidac (Bih), welches das Aus in der ersten Europacuprunde bedeutete, wog schwer. Nach dem 34:32-Heimsieg hatte die Truppe von Trainer Milan Vunjak in Ljubuski bis zum Schluss einen Zwei-Tore-Rückstand gehalten, ehe mit Alex Hermann der fünfte Linzer Siebenmeterwerfer scheiterte. "Es tut weh, den wichtigsten Wurf zu vergeben", sagte der 30-Jährige, der von seinem Team getröstet wurde. Hermann: "Es tut mir leid für die Mannschaft, sie hätte sich den Aufstieg verdient gehabt."

"Um Alex braucht man sich keine Sorgen zu machen, der ist in einem Alter, in dem er schon genügend Rückschläge weggesteckt hat", sagte Manager Uwe Schneider. Zumal Hermann mit neun Toren zum besten Linzer des Abends gekürt worden war. Schneider und Vunjak lobten trotz der Niederlage Einsatz und Charakter des Teams. Die Linzer hatten vor der ungewohnt großen Kulisse mit rund 2000 Zuschauern keinerlei Nervosität gezeigt, waren mit 4:0 in Führung gegangen. Die Partie drehte sich, ging Izvidac doch nach der Pause mit bis zu fünf Toren in Führung. "Trotz aller Widrigkeiten hat sich die Mannschaft zurückgekämpft", spielte Schneider auf strittige Entscheidungen der montenegrinischen Schiedsrichter sowie des kroatischen Offiziellen an.

Rund 10.000 Euro

"Man hat gesehen, wir sind reif für Europa", befand Klubpräsident Bernhard Ditachmair nach der Europacup-Rückkehr des HC Linz nach zwölf Jahren. Abseits des Fußballs bedeuten europäische Auftritte in der Regel mehr Ausgaben als Einnahmen. Diese bezifferte Ditachmair in einer ersten Schätzung auf – dank des Verzichts auf eine Flugreise – überschaubare 10.000 Euro. "Diese Ausgaben sind es mir absolut wert, weil die Erfahrungen solcher Spiele die Mannschaft, den Trainer und auch uns Funktionäre prägen", berichtete Ditachmair von Gesprächen mit der Izvidac-Führung über deren Infrastruktur und Klubmodell. (pue)