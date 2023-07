Relativ unbemerkt, auf einem Nebenplatz der Anlage des ehrwürdigen Kitzbüheler Tennisclubs, schlugen sich Lucas Miedler und Alexander Erler gestern Nachmittag intensiv ein. Hinter Österreichs Parade-Doppel liegt ein Halbfinale im Doppelbewerb beim ATP-Turnier in Hamburg. Und vor ihnen das große Heimspiel diese Woche in Tirol. An einem Ort, der sie seit ihrem sensationellen Turniergewinn vor zwei Jahren tagtäglich begleitet.