Alcaraz ebnete Spanien den Weg ins Viertelfinale

Alcaraz besiegte am Sonntagabend Kwon Soon-woo aus Südkorea mit 6:4, 7:6 (1) und erhöhte damit nach dem Sieg von Roberto Bautista Agut über Hong Seong-chan auf 2:0. "Es ist eine andere Atmosphäre, du atmest andere Luft, komplett anders als bei anderen Turnieren", beschrieb Alcaraz seine Eindrücke. Der 6-fache Davis-Cup-Sieger Spanien trifft nun im November bei der Finalrunde in Malaga auf Kroatien.

Bei den Moselle Open in Metz trifft Thiem, zuletzt beim ATP-Challenger in Rennes erst im Finale gescheitert und damit in die Top-200 der Weltrangliste zurückgekehrt, heute (live auf Sky) zum Auftakt auf Routinier Richard Gasquet. Jurij Rodionov, der mit Österreichs Davis-Cup-Team zuvor in Tulln Pakistan mit 4:0 besiegt hatte, blieb dagegen bereits in der Qualifikation des Indoor-Hartplatz-Turniers in Frankreich hängen. Er unterlag Gregoire Barrere (Fra) mit 4:6, 7:6 (4), 2:6. Der Niederösterreicher zerrte sich im dritten Satz am Hüftbeuger. "Ich brauche nun eine Pause", sagte Rodionov.

Davis-Cup: Viertelfinale (ab 22. November in Malaga): Australien – Niederlande, Kroatien – Spanien, Italien – USA, Deutschland – Kanada.