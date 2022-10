Alabas Volltreffer gegen zwei "Schneekönige"

So ein enges Finale gab es bei der Wahl der österreichischen Sportler des Jahres noch nie: David Alaba wurde am Mittwoch bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle zum dritten Mal mit dem begehrten Titel ausgezeichnet. Knapp dahinter landeten mit den Ski-Assen Matthias Mayer und Johannes Strolz zwei "Schneekönige" auf den Ehrenplätzen.

Anna Gasser ist jetzt zweifache Olympiasiegerin. Bild: GEPA pictures

Bei den Frauen konnte sich mit Snowboard-Queen Anna Gasser die Favoritin durchsetzen. Die Kärntnerin siegte vor Skispringerin Sara Marita Kramer und Oberösterreichs Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova.

Eng ging es auch in der Team-Kategorie zu, in der sich Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg vor den Kickerinnen des Frauen-Nationalteams durchsetzen konnte. Mehr als ein Trostpreis: ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann wurde als Trainerpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet. So wie Alaba waren auch die Salzburger Fußballer aufgrund ihres Engagements in der Champions League bei der Gala verhindert.

Meister, Cupsieger und im Achtelfinale der Champions League: Der FC Salzburg ist Österreichs Mannschaft des Jahres. Bild: GEPA pictures/ David Geieregger

Ein weiterer Preisträger wurde beim stimmungsvollen Feierabend vor 1200 geladenen Gästen ebenfalls per Videowall zugespielt. Arnold Schwarzenegger bekam dabei den Niki für sein Lebenswerk von Bundespräsident Alexander Van der Bellen überreicht.

So wurde gewählt

Sportlerin des Jahres:

1. Anna Gasser (Snowboard) 1084 Punkte,

2. Sara Marita Kramer (Skispringen) 470,

3. Sofia Polcanova (Tischtennis) 401,

4. Teresa Stadlober (Langlauf) 306,

5. Katharina Liensberger (Ski alpin) 303

Sportler des Jahres:

1. David Alaba (Fußball) 607 Punkte,

2. Matthias Mayer (Ski alpin) 605,

3. Johannes Strolz (Ski alpin) 595,

4. Benjamin Karl (Snowboard) 330,

5. Felix Auböck (Schwimmen) 265

Mannschaft des Jahres:

1. Red Bull Salzburg (Fußball) 691,

2. ÖFB-Frauen-Nationalteam (Fußball) 562,

3. ÖSV-Skispringer 534,

4. Red Bull Racing (Formel 1) 344,

5. Anna-Maria und Eirini Alexandri (Synchronschwimmen) 314

Aufsteiger des Jahres: Johannes Strolz (Ski alpin)

Johannes Strolz (Ski alpin) Trainer des Jahres: Irene Fuhrmann (ÖFB-Frauen)

Irene Fuhrmann (ÖFB-Frauen) Sportler des Jahres mit Behinderung: Johannes Aigner (Ski alpin)

Johannes Aigner (Ski alpin) Sportlerin des Jahres mit Behinderung: Veronika Aigner (Ski alpin)

Veronika Aigner (Ski alpin) Special-Olympics-Sportler des Jahres: Jürgen Rojko (Tennis), Cecily Hoyos (Reitsport)

Jürgen Rojko (Tennis), Cecily Hoyos (Reitsport) Special Award: Arnold Schwarzenegger

Die OÖN-Sportlerwahl

Bei der Wahl der oberösterreichischen Sportler des Jahres kann noch bis zum 21. Oktober online unter nachrichten.at/sportlerwahl abgestimmt werden. Bei der Publikumswahl werden die zehn Finalisten ermittelt, dann hat eine Experten-Jury das letzte Wort.