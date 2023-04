Ablinger ist wieder auf der Höhe

Nach rund 7500 Trainingskilometern beginnt für Walter Ablinger heute mit dem Einzelzeitfahren beim Weltcup in Maniago (Ita) die Jagd nach dem Limit für die Paralympics 2024 in Paris. Der Handbike-Profi hat im Winter nicht nur Kondition, sondern vor allem auch viel Selbstvertrauen getankt.

"Meine Leistungsdaten sind so gut wie vor den Paralympics 2021 in Tokio", sagt Ablinger, der in Japan wie schon zuvor in London (2012) und Rio (2016) Gold gewinnen konnte. Nach dem sportlichen Tief des Vorjahres, das nach einem Trainingssturz von körperlichen Problemen und Materialschwierigkeiten geprägt war, ist der Innviertler wieder voll auf der Höhe.

Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Vor dem Saisonstart in der hügeligen Region Friaul-Julisch Venetien simulierte Ablinger mit einer Maske und einem Hypoxiegerät ein Höhentrainingslager. Das neu aufgebaute Carbon-Bike ist ebenfalls wieder topfit.

"Mein Ziel ist es, der beste Walter Ablinger zu werden, den es je gab", sagt der Paralympics-Champion, in dessen Klasse die Luft immer dünner wird. Die Zahl der Konkurrenten, die unter professionellen Bedingungen trainieren, wird immer größer, Ablinger selbst gleichzeitig nicht jünger.

Die Paralympics in Paris dürften die letzten Sommerspiele in der Karriere des 53-Jährigen sein, dessen fleißiger Medienbetreuer in den umfangreichen Presseaussendungen verlässlich darauf "vergisst", das Alter Ablingers zu erwähnen. Beim heutigen Einzelzeitfahren in Maniago und im Straßenrennen am Samstag ist das Geburtsjahr ja auch egal, was zählt, ist das Tempo. Und in dieser Kategorie ist Ablinger seit Jahrzehnten für immer jung.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl