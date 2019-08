Ab 20.00 Uhr im Liveticker: Dominic Thiem gegen Denis Shapovalov

Der 20-jährige Kanadier besiegte in Runde eins den Franzosen Pierre-Hugues Herbert 6:3,7:5. Thiem, der hinter dem Spanier Rafael Nadal als Nummer zwei gesetzt ist und deshalb zu Beginn ein Freilos hatte, hat bisher bei dem ATP-Masters-1000-Turnier noch nie ein Spiel gewonnen (mehr dazu: Dominic Thiem kämpft gegen sein „Kanada-Trauma“). Fünfmal setzte es für den aktuellen Weltranglisten-Vierten eine Auftaktniederlage - entweder in Runde eins oder nach einem Freilos in Runde zwei. Gegen Shapovalov (ATP-32.) hat Thiem aber das bisher einzige Duell 2018 im Achtelfinale von Acapulco mit 6:2,6:3 gewonnen.

