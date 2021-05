Ab 19 Uhr live: Dominic Thiem trifft in Rom auf Lokalmatador Sonego

"Es wird wohl eine Centre-Court-Partie gegen einen Lokalmatador, da werden die Fans Stimmung machen", vermutete der Niederösterreicher vor dem Match gegen Sonego, gegen den er gute Erinnerungen von Kitzbühel 2019 hat. "Das war eine richtig geile Partie."

Trotz aller Umstellungs-Probleme auf Meereshöhe und den langsamen und rutschigen römischen Sand sei es auch so, dass er in Italiens Hauptstadt immer gut gespielt habe, wenn er ins Turnier hineingefunden habe. "Ich schaue, dass ich an den dritten Satz anschließen kann und werde vom ersten bis zum letzten Punkt fighten", sagte Österreichs Tennis-Ass.

Hören Sie mehr zum Thema in der aktuellen Episode unseres "Heimspiel"-Podcasts. "Tennis-Pensionist" Alex Antonitsch spricht darin über die aktuelle Form von Dominic Thiem, die Zukunft an der Herren-Weltspitze, das größte Hobby-Turnier Österreichs, das über Pfingsten Station in Linz macht und die Perspektive von Kindern im Sport.

