Ab 15.15 Uhr live: Dominic Thiem im Finale von Rennes gegen Humbert

Thiem hat 55 Punkte und Platz 182 im ATP-Ranking sicher, besiegt er auch Humbert gibt es 90 Zähler und in etwa Rang 162. Thiem möchte im Herbst möglichst viele Turniere spielen. Ziel ist ein fixer Startplatz bei den Australian Open im Jänner bzw. die Rückkehr in die Top 100. Derzeit liegt Thiem nach langer Verletzungspause auf Platz 211. Das bisher beste Resultat seit seiner Rückkehr war das Halbfinale in Gstaad. In der Woche nach Rennes bleibt Thiem in Frankreich und spielt das ATP-250-Turnier in Metz und danach in Tel Aviv (26.9.).

Der Liveticker, präsentiert von tennisnet.com: