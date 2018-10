Video: Zverev erschreckt Ballkind

Der als Nummer vier gesetzte Zverev setzte sich gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili mit 7:5 und 6:4 durch. Im Achtelfinale bekommt er es mit dem Australier Alex De Minaur zu tun.

Viral ging von der Partie vor allem eine Szene des Spiels: Als der 21-Jährige am Netz punktete, schrie er seine Freude kurzerhand heraus, in Richtung des anbei postierten Ballbuben. Das Kind war darauf nicht gefasst, erschrak sichtlich:

