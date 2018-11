Die Volleyball-Bundesliga ist zurück in der Messehalle Ried

RIED. Zwei Heimspiele am kommenden Wochenende in der Halle 18.

Die Volleyballer des UVC Ried können auf die Unterstützung der Fans in der Messehalle 18 zählen Bild: FotoKauf

Sechs Auswärtsspiele hat der UVC Weberzeile Ried in der Volleyball-Bundesliga bereits absolviert. Grund dafür ist, dass die Rieder keine wettkampftaugliche Halle haben und daher in die Messehalle 18 ausweichen müssen. Diese steht den Volleyballern aber nur während veranstaltungsfreier Perioden zur Verfügung. Wie berichtet, hoffen die Rieder mittelfristig auf die Errichtung einer neuen Spielstätte. Die Benützung der Messehalle kostet den Innviertlern laut eigenen Angaben pro Saison rund 40.000 Euro.

Für die Innviertler Fans der Volleyballer hat das lange Warten jetzt endlich ein Ende. An diesem Wochenende feiert das Team von Trainer Dominik Kefer eine doppelte Heimpremiere. Am Samstag, 24. November, gastiert der UVC Graz bei freiem Eintritt um 18 Uhr in der Messehalle 18. Am Sonntag, 25. November, kommt der amtierende Meister aus Aich/Dob ins Innviertel. Beginn ist um 16 Uhr.

Rieder hoffen auf Heim-Effekt

Mit zwei Siegen und vier Niederlagen sind die Rieder, die heuer mit einigen Profis an den Start gehen, ziemlich durchwachsen in die Saison gestartet. Vor allem die beiden klaren Schlappen in Klagenfurt waren schmerzhaft. Der Blick richtet sich aber jetzt nach vorne. Mit der lautstarken Unterstützung der Fans erhofft man sich bei den Riedern einen rasche Trendwende, um in der Tabelle von derzeit XY Platz einen baldigen Sprung nach vorne zu machen.

Das dritte Heimspiel der Saison 2018/2019 geht am Freitag, 30. November, über die Bühne. Gegner ist der SG Waldviertel, Spielbeginn ist um 20 Uhr.

