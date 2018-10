"Da drüben steht auch nur ein Mensch"

LINZ. Tennis: Die 22-jährige Barbara Haas aus Weyer trifft heute beim Upper Austria Ladies in Linz auf die Weltranglistenzehnte Kiki Bertens und rechnet sich Chancen aus.

Die Weltranglistenzehnte Kiki Bertens

"Es ist ein Privileg, hier mitspielen zu dürfen", sagt Österreichs Nummer eins im Damen-Tennis, Barbara Haas, die beim Upper Austria Ladies in der Linzer TipsArena von Direktorin Sandra Reichel mit einer Wildcard ausgestattet wurde. Die Hürde, die die Weltranglisten-192. aus Weyer in ihrem heutigen Auftaktmatch (16 Uhr) zu überspringen hat, ist hoch.

Auf dem Papier hat Haas gegen die Nummer zehn im WTA-Ranking, Kiki Bertens, die noch um ein Ticket für das Saisonfinale der Top Acht in Singapur kämpft, keine Chance, aber die will sie nützen. "Da drüben steht auch nur ein Mensch, der wie jeder andere Fehler macht. Ich habe einen optimistischen Zugang und mir ein Rezept zurechtgelegt, das ich jetzt sicher nicht verraten werde", betonte Haas, die in der Landeshauptstadt gegen den "rot-weiß-roten Fluch" ankämpft.

Auftritte mit Teilerfolgen

Seit 2013 – damals war Patricia Mayr-Achleitner bis ins Viertelfinale vorgestoßen – hat hier keine Österreicherin ein Einzelmatch im Hauptbewerb gewonnen. Auch nicht Haas, die vor einem Jahr knapp dran war. Am 11. Oktober 2017 musste sich "Babsi" der Deutschen Carina Witthöft erst nach 2:14 Stunden 3:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben. 2016 war Haas zum Auftakt Julia Görges (D), der aktuellen Nummer eins des Linzer Events, 4:6, 4:6 unterlegen. 2015 hatte Haas Barbora Strycova (Cze) beim 0:6, 7:6, 4:6 einen Satz abgeknöpft. Man sieht, dass Haas mit dem Heimvorteil im Rücken auch als krasse Außenseiterin einiges bewegen kann.

Auch der Bruder hat Talent

"Die Vorfreude ist riesig, es ist schön, die Unterstützung von Familie und Freunden zu spüren", sagt die 1,65 Meter große Lokalmatadorin. Einer der vielen Daumendrücker ist Bruder Eduard Josef Haas, der es im Fußballgeschäft ziemlich weit bringen könnte. Der 15-jährige Mittelfeldspieler hat den Sprung in die Akademie von Red Bull Salzburg geschafft und schon zwei Länderspiele für Österreichs U16-Nationalteam bestritten. Tor zum 1:1 auf dem Weg zum 3:2-Prestigesieg über Deutschland inklusive. Das war am 9. September.

Jetzt darf das Schwesterherz, das übrigens am selben Tag das ITF-Turnier in Sofia für sich entschieden hat, gerne nachziehen und mit der Niederländerin Bertens ebenfalls eine scheinbar Übermächtige schlagen.

Dem maroden österreichischen Damen-Tennis würde das gut tun. So etwas wie Aufbruchstimmung unter dem neuen ÖTV-Präsidenten Werner Klausner verspürt Haas nicht: "Ich habe einen Brief gekriegt, dass mein Förderungsvertrag gekündigt wird." ÖTV-Sportkoordinatorin Marion Maruska argumentierte damit, dass "die Verträge mit Haas, Julia Grabher und Sebastian Ofner mit Jahresende auslaufen, weil sie auch schon 22 Jahre sind". Nachsatz: "Bisher wurden der Trainer und der Platz bezahlt, nach der Auflösung des ÖTV-Leistungszentrums in Linz fällt dies nun weg."

Haas lässt sich davon nicht aus der Bahn werfen, gestern hat sie sich dem Linzer Publikum im Doppel präsentiert. Mit Belinda Bencic (Sui) bezwang "Babsi" das Duo Kania (Pol)/Lister (Swe) 6:2, 6:4.

