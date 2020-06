66,70 Meter - Weißhaidinger gewann Testmeeting in Schwechat

Für einen neuen österreichischen Rekord (bisher 68,98) habe ihm die nötige Tagesform gefehlt, erklärte der Diskus-WM-Dritte von 2019. Freuen durfte er sich darüber, dass er zum bereits 250. Mal über 60 m warf. Bei 22 Grad und starkem, böigem Nordwestwind hatte man auf einen neuen ÖLV-Rekord gehofft. "Aber Weiten um die 70 m wirfst du nicht einfach so. Da muss alles stimmen, ich konnte meine Bestform nicht abrufen", sagte Weißhaidinger. Trainer Gregor Högler merkte an, dass die letzte Lockerheit gefehlt habe.

Nun stehen eine kurze Pause und ein Kurzurlaub an, ehe am 27. Juni das Austrian-Top-Meeting in St. Pölten wartet.