52 Tage nach Kreuzbandriss wurde Sabrina Filzmoser Staatsmeisterin

Dabei gelang die entscheidende Wertung im Finale der Klasse bis 57 kg gegen Lisa Grabner sogar mit dem rechten Bein. Als nächstes tritt sie beim Grand Slam in Budapest an. Filzmoser hatte sich nach der Verletzung gegen eine Operation entschieden, ihr großes Ziel sind die Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.