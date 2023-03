500 Tage bis Paris: Oberösterreich hat kein Sommerloch

Bucher hat das Limit schon in der Tasche.

Nach 1900 und 1924 ist Paris im kommenden Jahr von 26. Juli bis 11. August zum dritten Mal Gastgeber der Sommerspiele. In genau 500 Tagen wird in der französischen Hauptstadt das olympische Feuer brennen. Nach den Spiele in Sotschi (Winter 2014), Rio (Sommer 2016), Pyeongchang (Winter 2018), Tokio (Sommer 2021) und Peking (Winter 2022) kehrt das Spektakel im Zeichen der fünf Ringe wieder nach Europa zurück. Die Qualifikation für Paris 2024 ist bereits im Laufen.