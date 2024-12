50 "Shades" of Frühwirth: Manifest für Lebensmut

Bevor Thomas Frühwirth zur Führerscheinprüfung antrat, hatte er bereits acht Autounfälle "gebaut". Der Steirer, der auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, war damals eine Wildsau in Reinkultur. Um seine Leidenschaft für extremes Tempo in möglichst legale Bahnen zu leiten, wechselte er nach abgeschlossener Lehre als Kfz-Mechaniker und einer Extra-Runde in der Abendschule mit 19 zu KTM ins Innviertel und bestritt neben der Arbeit Enduro-Rennen.