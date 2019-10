50 Nationen beim Wolfgangseelauf

Die 27-Kilometer-Distanz nehmen nicht weniger als 13 Athleten aus Kenia – darunter die amtierende Berglauf-Weltmeisterin Lucy Wambu Murigi und Neunfachsieger Hosea Tuei – in Angriff. Aus österreichischer Sicht muss man Claudia Wimmer, Robert Gruber und Andreas Englbrecht auf dem Zettel haben. Über 10 km peilt Bernadette Schuster ihren neunten Erfolg an, Favorit bei den Herren ist Jürgen Aigner. Spannung verspricht auch der 5,2-km-Panoramalauf, den übrigens 2008 eine gewisse Verena Preiner, die sich heute WM-Bronzemedaillengewinnerin im Siebenkampf nennen darf, als 13-Jährige auf Rang drei beendet hat. Irmi Kubicka hat über diese Distanz schon dreimal triumphiert. Der Salzkammergut-Marathon wird um 9.15 Uhr in Bad Ischl gestartet.

