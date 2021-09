3x3: Österreichs Basketball-Damen sensationell Zweite

Sarah Sagerer aus Schörfling am Attersee, die Wienerinnen Anja Fuchs-Robetin und Rebekka Kalaydjiev sowie die Steirerin Simone Sill mussten sich erst im Finale in Montreal Spanien 15:18 geschlagen geben. Zuvor hatte die rot-weiß-rote Equipe sensationell Olympiasieger USA mit 17:15 in die Schranken gewiesen. "Ich bin sprachlos, die Mädels haben sich hier für die harte und extrem professionelle Arbeit über den gesamten Sommer belohnt", freute sich Coach Stano Stelzhammer. Als Prämie gab es 3000 US-Dollar.

Herrenmeister Gmunden zeigte beim 84:92 im Test gegen den deutschen Bundesligisten MBC eine gute Leistung. Neuzugang Kahron Ross verbuchte acht Punkte.