377 Wochen vorne: Djokovic stellte Graf-Rekord ein

Der 35-jährige Serbe erreichte die 377. Woche, die er in seiner Karriere schon auf Platz eins der Weltrangliste steht. Der 22-fache Grand-Slam-Champion stellte damit die Bestmarke von Graf ein, die bei den Frauen ebenfalls so lange Zeit die Spitzenposition innehatte. In der kommenden Woche kehrt der Serbe nach seinem Sieg bei den Australian Open beim Turnier in Dubai auf die ATP-Tour zurück.

Die kommenden Wochen werden von einem Zweikampf zwischen Djokovic und dem Spanier Carlos Alcaraz um Platz eins geprägt sein. Der Weltranglisten-Zweite meldete sich nach langer Verletzungspause mit dem Turniersieg in Buenos Aires zurück und ist diese Woche beim Turnier in Rio de Janeiro ebenso wie Dominic Thiem (bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Erstrundeneinsatz) am Start.

Alcaraz war im September 2022 an die Spitze der ATP-Rangliste geklettert, nachdem er bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte. Danach bremste ihn eine Bauchmuskelverletzung ein. "Ich will bald auf den Thron zurück", ließ der 19-Jährige nach seinem 6:3, 7:5-Finalsieg gegen Cameron Norrie (Gb) wissen.

