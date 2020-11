Mit einem Preisgeld in der Höhe von 225.500 US-Dollar gehört das Upper Austria Ladies Linz jetzt nicht zu den Riesen-Tennisturnieren auf der WTA-Tour. Umso bemerkenswerter ist es, dass es der Familie Reichel seit 1991 immer wieder gelungen ist, Topstars nach Oberösterreich zu lotsen. Wenn heute der Hauptbewerb des Jubiläums-Events in der TipsArena beginnt, bietet sich ein Rückblick auf die 30-jährige Turniergeschichte an.