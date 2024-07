3 Wochen vor Olympia: "Meine Hüfte ist auf einmal schief"

"Schau her, meine Hüfte ist schief." Wachid Borchashvili hebt sein Leiberl an, sodass die Hüftknochen sichtbar werden – und tatsächlich: Es bedarf keiner Wasserwaage, um zu erkennen, dass das Gelenk schief sitzt. Der 25-Jährige sollte eigentlich gerade im spanischen Benidorm sein, wo sich der Rest von Österreichs sechsköpfigem Olympia-Judoaufgebot mit internationalen Trainingspartnern für Paris in Form bringt. Das war er auch, bis es wegen der Hüftschmerzen nicht mehr gegangen ist,