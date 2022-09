2600 Kilometer mit dem Bus

Zuerst geht es für den Tabellenführer heute zum ebenfalls noch ungeschlagenen Team des HC Hard (19 Uhr), ehe am Samstag das Europacuprückspiel gegen Izvidac im bosnischen Ljubuski – das Hinspiel gewannen die Linzer 34:32 – folgt. Beides bewältigen die Linzer per Bus, was bedeutet, dass sie in dieser Woche rund 2600 Kilometer auf Achse sind. Bestärkt in ihrer Entscheidung fühlte sich die Teamführung von den bosnischen Reiseberichten: Izvidac war zum Hinspiel geflogen, war wegen einer Flugverspätung aber auch zehn Stunden unterwegs.