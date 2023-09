11.000 Marathonläufer wurden disqualifiziert

Vor zwei Wochen zählte der Mexico-City-Marathon rund 30.000 Teilnehmer. Wie nun die Auswertung der Läufer-Chips ergab, haben rund 11.000 von ihnen nicht alle Kontrollpunkte passiert, um eine der Finisher-Medaillen zu bekommen.

Sie wurden disqualifiziert.

Den Auslöser gaben anonyme Beschwerden, wonach einige während des Laufs Fahrzeuge oder öffentliche Transportmittel benutzt haben sollen. Um den Gold-Standard des Leichtathletik-Weltverbands aufrecht zu erhalten, müssen die Veranstalter hart gegen die Schummler vorgehen. "Das Sportinstitut von Mexico-City teilt mit, dass es die Fälle identifizieren wird, in denen die Teilnehmer des XL-Marathons während der Veranstaltung unsportliches Verhalten an den Tag gelegt haben. Die Zeiten ihrer Registrierung sind für ungültig erklärt", hieß es in einer Stellungnahme.

Als ein Motiv für den (Selbst-)Betrug gilt der Boston-Marathon. Bei dem berühmten Laufspektakel in den USA darf man nur teilnehmen, wenn man in den 18 Monaten zuvor einen Marathon unter einer bestimmten Zeit absolviert hat. Diese variiert je nach Geschlecht und Altersklasse.

Gewonnen hat den Marathon Hector Garibay Flores in 2:08:23 Stunden. Ein bolivianischer Leichtathlet, der als Taxifahrer arbeitet.

