100:81 – im Showdown blieben die Swans Gmunden eiskalt

Vier Spiele lang war es ein Duell auf Augenhöhe, am Donnerstag aber ließen die OCS Swans Gmunden gegen die Raiffeisen Flyers Wels nichts anbrennen. Angeführt von einem überragend aufspielenden Guard Daniel Friedrich, der mit 33 Punkten einen neuen Karriere-Bestwert aufstellte, gingen die Swans in der alles entscheidenden fünften Partie der Semifinalserie der Basketball-Superliga als souveräner 100:81-Gewinner vom Parkett.

Der 79. Sieg im schon 109. Oberösterreich-Derby war wohl einer der wertvollsten bisher. Verschnaufpause gibt es deswegen aber keine. Im Finale, dem bereits fünften für die Gmundner in Folge, (20.15 Uhr, ORF Sport+) kommt ab Samstag mit dem BC Vienna, bereits seit letzter Woche Donnerstag im Endspiel, ein gut ausgerasteter Titelverteidiger an den Traunsee.

„Wir sind bis auf den letzten Platz voll. Es gibt daher auch keine Abendkasse mehr“, ließen die Gmundner bereits am Mittwoch verlauten. Erstmals seit dem Zubau war der Raiffeisen Sportpark mit 1600 Zuschauern, darunter auch 250 angereisten Welser Fans, ausverkauft.

Diese sahen dann eine beeindruckende Vorstellung des fünffachen Meisters. Die Swans kauften den bislang so furchtlos auftretenden Gästen von Beginn weg die Schneid ab, übernahmen ab Minute sechs erstmals die Führung und gaben sie bis zum Ende nicht mehr her. Vor allem Friedrich bewies ein goldenes Händchen, sechs seiner zehn Dreier-Versuche fanden ihr Ziel. „Das war das Spiel seines Lebens“, schwärmte Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer. Zur Pause lag Gmunden nicht nur dank Friedrich bereits komfortabel mit 46:29 in Front. Wels, dass diesmal unter dem Korb wenig Glück hatte und teilweise zu hektisch agierte, fand auch in Hälfte zwei kein Rezept mehr. „Wir haben diesmal ihre Stärken limitiert, Daniel hat dazu eine Wahnsinnspartie abgeliefert“, sagte Swans-Spieler Benedikt Güttl.

Schon vor dem Spiel regnete es Auszeichnungen für die Gmundner. Güttl wurde als bester Verteidigungsspieler der Liga ausgezeichnet, Trainer Anton Mirolybov zum Coach der Saison. Topscorer Urald King, der am Donnerstag ein Double-Double aus 18 Zählern und 15 Rebounds beisteuerte, bekam die begehrte Trophäe für den MVP („wertvollster Spieler des Jahres“).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl