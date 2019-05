1000 Besucher feierten Gladiators-Heimsieg

Am Samstag gastierten die Salzburg Bulls 2 in Ried. Auszurichten hatten die Gäste aus der Mozartstadt dabei nicht viel. Die Rieder mit Headcoach Raffael Gruber hatten das Spiel über sehr weite Strecken gut im Griff.

Mit einer 6:0-Führung ging es in die Kabine. Auch im dritten und vierten Viertel waren die Gladiators klar feldüberlegen. Der 12:0-Sieg war hochverdient. Nach dem Match wurden die Innviertler von den Fans gefeiert. Wie schon im ersten Match, kamen erneut rund 1000 Fans in das "Coloseum Noricum".

"Die Stimmung war wieder sensationell. Dass wir 12:0 gewonnen haben, zeigt, wie gut wir verteidigt haben", sagt Trainer Gruber. Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel könnten die Gladiators am 29. Juni mit einem Sieg gegen die Huskies Wels den Einzug in das Aufstiegsplay-off fixieren. Bis zu diesem entscheidenden Spiel werden bei den Riedern laut Gruber mehrere verletzte Spieler in den Kader zurückkehren. (tst)

Video: Jubel nach dem Heimsieg der Gladiators