10:0-Lauf brachte die Swans im Derby in die Erfolgsspur

Die OCS Swans Gmunden haben ihre augenblickliche Hochform trotz der Abwesenheit des erkrankten Kapitäns Daniel Friedrich auch im 103. Basketball-Derby gegen die Raiffeisen Flyers Wels ausgespielt und zu Hause einen 91:68-(40:29)-Sieg gefeiert.

Es war nicht nur der 75. Erfolg in diesem pikanten Duell auf Lokalebene, sondern auch der 20. Triumph in den jüngsten 21 Pflichtspielen. Damit lebt die Chance auf Rang eins in der Platzierungsrunde, der mit Heimvorteil bei einem möglichen Play-off-Finale verbunden ist.

Die Welser, die Elvir Jakupovic vorgeben hatten müssen, leisteten erbitterten Widerstand, kurz vor der Pause sollte das Pendel aber zugunsten des Favoriten vom Traunsee ausschlagen. Die "Schwäne" schlugen aus einer 223 Sekunden andauernden Schwächephase der Gäste (17.) Kapital und zogen mit einem 10:0-Run von 30:29 auf 40:29 davon. Das war die halbe Miete.

In der Folge bauten die Gmundner die Führung sukzessive aus. Letztlich war es eine klare Angelegenheit, die auf Rang vier klassierten Flyers schlitterten beim Zweiten in die dritte Superliga-Niederlage en suite. Das Warten auf den 29. Derbysieg, den ersten seit 28. April 2022, geht in die Verlängerung.

"Das war eine Ansage nach vorne, wir sind rundum zufrieden. Als wir im zweiten Viertel zu verteidigen begannen, war Schluss mit lustig", sagte Finanzvorstand Harald Stelzer. Auch der Kassier war happy: 1348 Besucher hatten sich in der Halle eingefunden.

Blendend aufgelegt war einmal mehr Topscorer Urald King, der sich nach einem grippalen Infekt matchfit gemeldet hatte. Und wie! Der 1,98 Meter große und 32-jährige US-Amerikaner steuerte ein "Double double", also Punkte (22) und Rebounds (12) im zweistelligen Bereich, zum Erfolg bei.

Dominic Green verbuchte 19 Zähler, Benedikt Güttl hatte der ersten Spielhälfte mit zehn seinen Stempel aufgedrückt und entpuppte sich mit acht Assists einmal mehr als der perfekte Teamplayer. Aufseiten der enttäuschten Welser verbuchte Donovan Smith 20 Zähler (und zehn Rebounds), Terrell Allen kam auf 18, Austen Awosika auf nur vier.

Im Vorspiel im Raiffeisen Sportpark waren die Ergänzungskräfte der beiden Erzrivalen übrigens Seite an Seite im Einsatz gewesen – und zwar für die Upper Austrian Ballers, die im sogenannten Playdown der 2. Liga Vienna United trotz 27 Punkten des 19-jährigen David Kovacic (FCN Baskets) 80:88 unterlagen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos