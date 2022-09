Wo man Tempo aufnehmen kann

Am kommenden Donnerstag steigt in Wels der 11. Businessrun (5 Kilometer; Start um 19 Uhr), am Samstag (17. 9.) folgt in Gmunden der "Loverun" (4,5 km; 7 Uhr). Den Hauptpreis, einen Hyundai Bayon im Wert von 24.000 Euro, bekommt nicht der Sieger, er wird verlost. Ein besonderes Flair erwartet die nachtaktiven Starter beim Linzer City-Night-Run am 22. September. Die Strecke durch die Innenstadt ist 5,2 Kilometer lang, gestartet wird um 20.30 Uhr. Meldungen sind noch bis kommenden Dienstag möglich (Alle Infos unter linzercitynightrun.com)