Wie der Linz-Marathon in den grünen Bereich läuft

Jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt. Einen durchaus größeren hat Oberösterreichs größte Laufsportveranstaltung selbst in kommender Zeit vor. Der Oberbank Linz Donau Marathon, seit 2002 nicht mehr aus dem heimischen Sportjahr wegzudenken, will in Zukunft noch nachhaltiger werden. Schon im Frühjahr am Renn-Wochenende der 21. Auflage (15./16. April) soll das für die Läufer merk- und spürbar sein.