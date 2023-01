Weil es im Frühjahr einfach gut läuft

Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren und das Wetter hat es in letzter Zeit mehr als gut mit uns gemeint.

Ich hoffe, Sie gehören auch zu der Gruppe Läufer, die beim letzten Linz Donau Marathon dabei gewesen ist, die Form konserviert hat und sich nun schon wieder den Feinschliff für das nächste Ziel holt. Perfekt, so soll es sein. Natürlich sind aber auch alle Neueinsteiger herzlich willkommen, um auf der schnellen Strecke in Linz auf Rekordjagd zu gehen. Die beiden Herbsttermine haben jeweils neue Streckenrekorde bei den Damen und Herren gebracht. Das Wetter war perfekt, nicht nur für die Elite ganz vorne. Sonnenschein bei den Zieleinläufen und eine extrem gute Stimmung am Hauptplatz und in der Ziellabe waren das Salz in der Suppe. Linz hat sich von der schönsten Seite gezeigt und einmal mehr bewiesen, dass wir den beliebtesten Marathon Österreichs veranstalten.

Ihre sportliche Vorbereitung auf den Frühjahrsklassiker im österreichischen Laufsport sollte nun begonnen werden. Zurzeit ist es noch wichtig, sich die richtige Grundlage zu holen. Im Ausdauersport kann man sagen: Wer sich länger bewegt als der Gegner, wird die Nase vorne haben. Natürlich kann da auch viel Alternativtraining dabei sein.

Die Langlaufskier, die Schwimmkleidung, die Touren- oder auch die Alpinski können nun noch ausgepackt werden, um Ausdauer zu tanken. Je näher es aber dann zum Eventtag geht, desto gezielter muss das Training absolviert werden. Natürlich sind auch die schnellen Intervalle Pflicht, um sich verbessern zu können, diese sind aber speziell im Hobbybereich mit Vorsicht einzusetzen.

Achten Sie auf Ihre Gesundheit, eine Krankheit kann schnell ein großer Spielverderber werden. Die Temperaturen sinken, der Zwiebellook ist also angesagt, so sind Sie immer perfekt gekleidet.

Viel Spaß und Erfolg wünsche ich vorerst beim fleißigen Training, ich freue mich auf Sie beim 21. Oberbank Linz Donau Marathon am 16. April 2023!

Günther Weidlinger ist Ex-Spitzenläufer, Olympiateilnehmer und hielt viele Jahre den heimischen Marathonrekord. Heute ist er sportlicher Leiter in der Organisation des Linz-Marathons.

Autor Günther Weidlinger