Was Profis und Amateure eint

Der Topathlet denkt dabei nur an Leistung, das Rundherum ist ihm meist egal. Die vielen Hobbysportler und -sportlerinnen nehmen die Musikmeilen und Anfeuerungen ihrer Liebsten am Streckenrand sehr wohl ganz deutlich wahr. Kurz vor dem Start sind die Leistungsorientierten schon in einer eigenen Welt, alles läuft wie programmiert ab. Einlaufen, kurz dehnen, Schuhe umziehen, Trikot anziehen, bei der Banane abbeißen, auf die Toilette gehen, Steigerungsläufe machen, mit Hirschtalg einschmieren, an die Startlinie stellen, und schon geht es los.

Egal wie groß der Ehrgeiz ist, Bestleistungen zu erlaufen, eine gewisse Zielvorstellung sollte definiert sein, ansonsten ist es schwierig, das richtige Anfangstempo zu erwischen. Es soll rollen, speziell am Anfang, und da spielt die gewählte Streckenlänge keine Rolle. Die diversen Verpflegungsbereiche können Zwischenziele darstellen, oder man teilt die Strecke einfach in gleich große Stücke auf, zum Beispiel in Drittel.

Logisch kommt einem meist das Tempo recht einfach vor am Start, das erste Drittel der Strecke sollte auch kaum spürbar sein bei der Ermüdung. Im zweiten Drittel sieht das schon ein wenig anders aus. Die Anstrengung darf den Körper ein wenig durchfluten, das Gefühl sollte aber immer noch gut sein.

Im letzten Drittel darf es dann aber schon durchaus anstrengend werden. Irgendwann kommt die Müdigkeit sowieso von alleine, entweder zuerst körperlich oder mental. Egal was passiert, positive Gedanken an schöne Zeiten helfen den Tiefpunkt zu überwinden. Das Ziel vor Augen geht es Schritt für Schritt vorwärts. Die Zuschauer tragen Sie förmlich ins Ziel und die Freude auf die Ziellabe und die Finishermedaille nach dem Lauf wird immer größer.

Schön langsam wird es hart, die Muskulatur wird müde, die Fußsohlen brennen, die Atmung wird schneller, der Magen meldet sich. Endlich, der letzte Kilometer, was für ein Gefühl, Freude pur, Sie haben es gleich geschafft. Das Ziel kommt näher, Sie hören das Publikum am Hauptplatz jubeln. Gratulation! Sie sind einer der tausenden Gewinner an diesem Marathon-Tag und haben sich noch nun eine Stärkung an der Ziellabe mehr als verdient.

Günther Weidlinger ist Ex-Spitzenläufer, Olympiateilnehmer und hielt viele Jahre den heimischen Marathonrekord. Heute ist er in der Organisation des Marathons tätig.