Warum Frauen Männern niemals nachlaufen müssen

Helga Honeder ist vor allem für ihren Nachnamen bekannt. Aber nicht nur ihr Brotberuf in der Naturbackstube, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard betreibt, hat sie ausdauernd werden lassen. Es war ein kleiner Schritt. Und dann ein weiterer. Bis es viele kleine Schritte waren. "Es ist nie zu spät, um mit dem Laufen zu beginnen", sagt sie. Gelaufen ist Honeder zwar schon, da war die Schuhgröße noch um ein Vielfaches kleiner, doch ihren ersten Marathon absolvierte die heute 58-Jährige erst mit 40 Jahren. Vier Monate Training und einen Formcheck durch den Sportarzt später lief sie damals über die Ziellinie. "Der größte Erfolg war eigentlich das Glücksgefühl", sagt sie rückblickend.

Laufen machte Schule

Und dieses Glücksgefühl könne jeder verspüren. "Es ist wichtig, sich am Anfang kleine Ziele zu setzen. Sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern den eigenen Weg zu gehen. Oder eben zu laufen", sagt sie. Eine Laufgruppe könne dabei sehr hilfreich sein, sagt Gerti Gasselsberger. Kein Gruppenzwang, aber eine Gruppendynamik würde entstehen. "Und du findest auch schnell jemanden, der dein Tempo läuft", sagt sie. Dreimal in der Woche schnürt Gasselsberger nun die Laufschuhe. Dass es am Anfang schwierig sein kann, bestreitet sie nicht. "Aber ich kann auch schnell gehen und dann wieder laufen. Da brauche ich mich nicht zu schämen. Und irgendwann läuft es ganz von selbst", sagt sie.

Für Anna Panholzer machte Laufen Schule – oder Schule machte Laufen. In der Hauptschule wurden ihr die kleinen schnellen Schritte schmackhaft gemacht. "Dann habe ich mit meinem großen Bruder auch in der Freizeit zu laufen begonnen. Zuerst kurz, dann immer länger", sagt sie – bis sie im Jahr 2016 beste Österreicherin beim Linz-Marathon wurde und ihre Zeit im Jahr 2021 mit drei Stunden und fünf Minuten noch einmal deutlich verbesserte.

Honeder, Gasselsberger und Panholzer verbindet nicht nur der Drang nach draußen. Sie sind Aushängeschilder der Initiative "Frau läuft". Gemeinsam mit dem Frauenreferat des Landes Oberösterreich hat sich die Oberbank zum Ziel gesetzt, so viele Frauen wie möglich zu motivieren, am 23. Oktober an den Start zu gehen. Frauen seien oft zu bescheiden und würden den Männern den Vortritt lassen, sind sich die drei Läuferinnen einig. Dabei muss keine Frau einem Mann nachlaufen. "Wichtig ist, dass du dabeibleibst und dir eine Struktur zurechtlegst. Das muss nicht zwingend ein Trainingsplan sein", sagt Honeder.

Und was würde sie jemandem raten, der mit dem Laufen beginnen möchte, sich aber den ersten Schritt nicht zutraut? "Ich würd sie oder ihn einfach mitnehmen und mich dem Tempo anpassen", sagt sie.

Ein Lächeln genügt

Obwohl Honeder 2000 Kilometer pro Jahr läuft, sieht sie sich nicht als Leistungssportlerin. "Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, ich laufe nur für mich. Wenn ich bei Veranstaltungen mit einem Lächeln ins Ziel komme, dann ist auch mein persönliches Ziel erreicht", sagt sie.

Die nächste Chance dafür bietet sich für die drei Läuferinnen am 23. Oktober: Dann führt ihr Weg durch Linz. Laufend, versteht sich.