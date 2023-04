Vom Tanzparkett geht es jetzt auf die Laufstrecke

LINZ. "Wenn Sie mit mir tanzen, bin ich beim Linzer Marathon am Start." Der Deal von Moderatorin Silvia Schneider mit Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger bei der Gala-Nacht des Sports Ende Jänner wird am Sonntag vollendet. Der Manager hat seinen Part auf dem Tanzparkett im Brucknerhaus souverän erledigt, jetzt wird die Dancing-Stars-Finalistin auf der Laufstrecke ihr Versprechen einlösen. Schneider ist als Staffelläuferin im Einsatz, Gasselsberger absolviert am Sonntag den Halbmarathon. Für die OÖNachrichten gab es vorher einen Frage-Antwort-Paarlauf.

Gala-Nacht des Sports im Brucknerhaus oder laufend durch Linz – was ist Ihre erste Wahl?

Silvia Schneider: Da wäre ich dann eher bei der Gala-Nacht des Sports unterwegs. Ich tanze gerne, ich genieße eine gelungene Ballnacht und mag den Glamour und die große Show, aber ich halte auch sehr gerne und immer mein Wort. Darum heißt es Laufschuhe schnüren und los geht’s. Ich laufe auch gerne und regelmäßig. Franz Gasselsberger: Beides mache ich mit großem Vergnügen. Seit zwei Jahren versuche ich, meine Fähigkeiten auf dem Tanzparkett zu verbessern, läuferisch bin ich halt schon mehr als 45 Jahre unterwegs.

Beim Linz-Marathon wird es am Streckenrand mehrere kleine Konzerte geben. Welche Musik macht Ihnen schnelle Beine?

S. Schneider: Besonders schnell machen mich Boogie und Rock’n’Roll. Am schnellsten laufe ich zu "Don’t Stop Me Now" von Queen. F. Gasselsberger: Gute Rock- und Popmusik von den Rolling Stones oder Status Quo ist da hilfreich.

Braucht man auch als Läuferin beziehungsweise als Läufer ein gutes Rhythmusgefühl?

S. Schneider: Natürlich! Beim Laufen muss man den perfekten Rhythmus zwischen Atmung, Laufschritt und Gedanken finden. Es ist ein Dreiklang, der nur in perfekter Harmonie funktioniert. Hat man ihn erreicht, kann man ewig laufen. Ich hatte einmal ein Runner’s High. Es war großartig. F. Gasselsberger: Nicht unbedingt, aber gerade auf langen Distanzen ist es wichtig, dass man in einen Flow kommt, wo dann das Laufen wie von selbst funktioniert. Ich brauche da allerdings immer eine Anlaufzeit von vier bis fünf Kilometern.

Gibt es weitere Parallelen zwischen Tanz- und Laufsport?

S. Schneider: Die Disziplin, das Durchhaltevermögen, die Eleganz. Ich bin keine besonders schnelle Läuferin, aber ich genieße die Herausforderung. Ebenso mag ich die Challenge im Turniertanzsport. Am meisten beeindruckt mich aber die Disziplin, die man in allen Sportarten braucht. Ich boxe auch, und hier ist die Überwindung, in einen Ring zu steigen, mehr als groß. F. Gasselsberger: Beides kann helfen, den Kopf freizubekommen. Das Laufen und Tanzen funktioniert ganz gut als Ablenkung, da konzentriert man sich auf eine Schrittfolge oder das Tempo und vergisst einmal die Sorgen des Alltags.

Werden Sie beim Linzer Marathon einen Partner an der Seite haben oder sind Sie als "Solist" unterwegs?

S. Schneider: Ich laufe in einer Staffel. Es ist mein erstes sportliches Event dieser Art, und ich freue mich wirklich auf diese Aufgabe. F. Gasselsberger: Seit vielen Jahren bin ich mit meinem Trainer und Freund Gerhard Hartmann, dem ehemaligen Marathon-Rekordhalter, unterwegs. Wir werden auch am Sonntag wieder gemeinsam laufen.

"Dabeisein ist alles" oder "no pain, no gain" ("kein Schmerz, kein Gewinn") – welches Motto passt besser zu Ihrem Linzer Lauf-Projekt?

S. Schneider: Beides in Kombination. Das eine geht für mich nicht ohne das andere. Ich treibe mich gerne selbst an. Allerdings ist das Laufen wirklich keine Königsdisziplin in meiner Vita. F. Gasselsberger: Auch wenn ich älter werde und jetzt schon meinen 20. Halbmarathon in Linz laufe, habe ich immer eine Ziel-Zeit im Kopf. Die letzten drei, vier Kilometer können da schon Schmerzen bereiten, da verlasse ich auf jeden Fall meine Komfortzone.

Gibt es in diesem Jahr weitere sportliche Ziele für Sie?

S. Schneider: Ich starte bei einigen internationalen Tanzturnieren mit meinem Tanzpartner Danilo Campisi, und ich gebe alles im Boxtraining mit Profiboxerin Michaela Kotaskova. Sie gibt mir die Ausdauer, die ich für das Tanzen brauche. Danilo macht mich koordinativ stark für den Ring. Die perfekte Kombi. F. Gasselsberger: Im Sommer habe ich wieder einige Bergtouren geplant, zum Beispiel einen Rundwanderweg in den Dolomiten oder eine Tour in Osttirol mit dem schönen Namen "Hoch und Heilig", bei der in neun Tagen rund 11.000 Höhenmeter absolviert werden.

Bitte vervollständigen Sie diesen Satz: Auf den Linzer Marathon freue ich mich, weil …

S. Schneider: ...ich mich selbst gerne überraschen möchte. F. Gasselsberger: ...es am Start und im Ziel auf dem Hauptplatz immer eine einzigartige Atmosphäre gibt.

Ein Tipp von Topläufer Franz Gasselsberger an die Hobbyläuferin Silvia Schneider?

F. Gasselsberger: Sie sollte vor dem Lauf in Linz nicht darauf vergessen, Dehnungs- und Kräftigungsübungen zu machen.

Und welchen Tipp hat Toptänzerin Silvia Schneider für Hobbytänzer Franz Gasselsberger?

Hüfte lockern, Augenkontakt halten und nach dem Tanzen an die Bar einladen (lacht).

