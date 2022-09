Volles Haus beim Marathon-Auftakt

Beim Kick-off-Event erzählte Peter Filzmaier, wie er vom Politik-Experten auch noch zum Marathon-Experten wurde: „Nach einem Unfall, bei dem beide Ellbogen ziemlich arg beschädigt worden sind, habe ich eine Sportart gesucht, die mich im Gegensatz zum Skisport oder Tennis weniger beeinträchtigt. So kam ich zum Laufsport. Wobei es so war, dass ich zwei Mal einen Marathon gelaufen bin. Ich kam ins Ziel. Bitte belassen wir es dabei …“

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Linz Donau-Marathon: Kick-off im Oberbank-Forum Rund 500 sportbegeisterte Besucherinnen und Besucher sind am Donnerstagabend in das Oberbank Forum gekommen, um beim Kick-off-Event zum Linz Donau-Marathon am 23. Oktober dabei zu sein. Es ist die bereits zwanzigste Auflage und damit eine wahre Erfolgsgeschichte.

„Spitze und Breite ansprechen“

Auf der Bühne stellte Filzmaier sein gesamtes Wissen unter Beweis – und jonglierte mit Bestzeiten, Daten und Fakten zum Sport. „Laufen macht glücklich. Laufen ist etwas, das wirklich jeder kann – etwas, das auch überall gemacht werden kann.“

Das Gemeinsame strich auch Hausherr, Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, hervor. „Diese Geschlossenheit der Veranstalter ist seit Jahren einzigartig. Der Marathon ist aus Oberösterreich einfach nicht mehr wegzudenken. Und jeder, der nicht dabei ist, macht einen Fehler …“

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wird in der Staffel an den Start gehen. „Es freut mich, dass es ein unheimliches Breitensport-Ereignis geworden ist und dass es – wie bereits in den vergangenen Jahren – einen Schwerpunkt in Richtung Frauen gibt. Es ist schön, dass wir mit diesem Marathon-Event die Spitze und die Breite ansprechen.“ Das Besondere des Linz-Marathons strich OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein hervor. „Es geht um dieses Gefühl des Miteinanders, dieses gemeinsame Erlebnis. Und das spürt man auch, egal ob man den Marathon, Halbmarathon oder in der Staffel läuft. Oder ob man einfach so wie ich am Straßenrand steht und die Läuferinnen und Läufer anfeuert.“ Organisationschef Günther Weidlinger freute sich über die Teilnehmerzahl. „Wir liegen gerade bei rund 6000 Meldungen für alle Bewerbe zusammen. Damit sind wir sehr, sehr zufrieden.“