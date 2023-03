Vier flotte Laufburschen auf der Jagd nach einer Topzeit

Peter Herzog, Valentin Pfeil, Kevin Kamenschak, Christian Steinhammer – das sind äußerst klingende Namen in Österreichs Laufsport-Geschehen. Und am 16. April machen sie in Linz gemeinsame Sache. Sie formen die "Hyundai Elite Staffel" des Bewerbssponsors, der erst kürzlich seinen Vertrag mit den Linzer Organisatoren verlängert hat, und sind auf eine absolute Topzeit aus.

"Seitdem ich Botschafter der Marke sein darf, gibt es die Idee, einmal den Wettbewerb im Team in Linz zu gewinnen", sagt Herzog. Der Salzburger hält in 2:10:06 Stunden Österreichs Marathon-Rekord und war in Oberösterreichs Landeshauptstadt die letzten Jahre Stammgast.

Noch vor ihm wird an diesem Laufsonntag das aufstrebende Linzer Lauftalent Kamenschak als Erster ins Rennen gehen. Nach Herzog vollziehen mit dem Steyrer Pfeil und Steinhammer zwei ebenso schnelle Leute ihre Laufarbeit. Mit den beiden sowie Lemawork Ketema holte er 2018 bei der Leichtathletik-EM in Berlin schon sensationell Team-Bronze im Marathon.

Voraus wird ihnen und dem restlichen Elitefeld eine ganze Hyundai-Elektroflotte fahren. Der Gamechanger IONIQ 5 und der neue IONIQ 6 werden ebenso zum Einsatz kommen und auch der Wasserstoff-Elektro-Pionier NEXO macht als Vorausauto mit.

Unterschiedliche Distanzen

Der Staffelbewerb zählt seit Anbeginn zu den beliebtesten Bewerben in Linz. Dabei sind unterschiedliche Distanzen zu bewältigen. Der Startläufer ist vom Start auf der Linzer Vöest-Brücke bis zur Unteren Donaulände (ehemalige Tabakfabrik) 9,7 Kilometer unterwegs. Läufer Nummer zwei rennt zur Promenade (11,3 Kilometer), und der dritte Athlet muss eine 14,3 Kilometer lange Strecke bis zur Wiener Straße (Nähe Feuerwehr) absolvieren. Auf den Schlussläufer wartet dann mit 6,9 Kilometern die kürzeste Distanz und dazu mit seinen Kollegen der Einlauf vor zigtausenden Zuschauern am Hauptplatz.

Wer mit Freunden und Trainingskollegen noch daran teilnehmen will, für den ist es nicht zu spät. Seit kurzem sind Nachmeldungen für die 21. Auflage möglich.

Fellfreunde zudem aufgepasst: Der Hyundai-Bär wird ebenfalls am Maskottchen-Lauf in Linz teilnehmen.

