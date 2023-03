Vielversprechende Verpflichtungen

Domenika Mayer hat am 16. April einiges vor. (Norbert Wilhelmi)

LINZ. Mit Richard Ringer stand der Marathon-Europameister beim Kick-off-Abend des Marathons vor wenigen Wochen in Linz Rede und Antwort. Wenn es am 16. April in der Landeshauptstadt auf der Straße um schnelle Zeiten geht, werden zwei Landsleute von ihm auf dem Laufenden sein. Mit der aktuell schnellsten deutschen Marathonläuferin Domenika Mayer und Aufsteiger Simon Boch gaben zwei heiße Aktien bereits jetzt ihre Startzusage ab, ehe dann das finale Elitefeld wenige Tage vor dem Rennen präsentiert wird.

Das erste Antreten über die Marathondistanz am 3. April 2022 war für die 32-jährige Mayer als spontaner Ausflug gedacht und endete gleich traumhaft – gekrönt mit dem Gesamtsieg des Hannover-Marathons und dem deutschen Meistertitel lief die zweifache Mutter in 2:26:50 Stunden eine international beachtliche Top-Zeit. Die Bestmarke in Linz bei den Damen liegt derzeit bei 2:30:27 – aufgestellt von der Kenianerin Brenda Jerotich Kiprono im Jahr 2021. Die Zielvorgabe für die 21. Auflage heuer ist klar: Diese soll unterboten werden, nachdem letztes Jahr im Oktober die Herren-Zeitrechnung durch Fikre Bekele (2:06:13) neu geschrieben wurde.

"Nach gesundheitlichen Problemen im Herbst ist meine Form rechtzeitig wiedergekommen. Klares Ziel ist eine neue persönliche Bestleistung", sagt Mayer, die in Linz auch die Olympia-Norm unterbieten will. Boch, ehemaliger deutscher 10.000-Meter-Meister, reizt die bekannt schnelle Strecke in Oberösterreich ebenfalls. Seine Marathon-Bestzeit steht bei 2:10:48.

