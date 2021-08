Training mit Hartmann

Letzte Woche fand erneut ein LIVA-Lauftreff in Vorbereitung auf das Rennen statt, morgen Samstag bietet Hauptsponsor Oberbank mit Gerhard Hartmann, dem früheren heimischen Marathon-Rekordhalter, eine weitere gemeinsame Übungseinheit an. Inhalt ist wiederum das Intervalltraining. Nur mittels einer Voranmeldung (per E-Mail an: lauftreff@oberbank.at) und 3G-Nachweis ist eine Teilnahme möglich. Start der zweistündigen Einheit ist um 9 Uhr am Parkplatz der Firma Intertrading in Linz.