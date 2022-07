Training bei Hitze: So läuft es in der Rennvorbereitung weiterhin rund

Am Wochenende des 22./23. Oktobers wird Linz erneut zum Lauf-Hotspot in Österreich. Wer beim Marathon oder seinen anderen Bewerben an den Start geht, kommt derzeit im Hochsommer schon beim Training gehörig ins Schwitzen. Mit diesen Tipps läuft es in der Rennvorbereitung weiterhin rund.