Teamwork wird beim Lauffest besonders belohnt

Nur noch 79 Tage, dann wird Linz beim Oberbank Donau Marathon einmal mehr zur Lauf-Hauptstadt Österreichs. Bereits nächste Woche am 13. August ist der zweite Nennschluss, zu welchem noch eine vergünstigte Anmeldung möglich ist. Besondere Serviceleistung: Die Veranstaltung bietet für große Firmen- aber auch Privatteams und Gruppen eine spezielle Anmeldemöglichkeit.

Eine Sammelanmeldung kann online in vereinfachter Form bis 1. Oktober durchgeführt werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, zu einem Spezialpreis eine Sammelabholung zu buchen. Ein Anstellen jedes einzelnen Teilnehmers entfällt dadurch, denn die Startpakete werden bereits vorbereitet und können unkompliziert in der Tips-Arena abgeholt werden.

Um den Titel "größte Mannschaft beim Linz Donau Marathon" kämpften die letzten Jahre traditionell die Linz AG, die Landjugend oder die Barmherzigen Schwestern Linz.

Die Sonderwertungen "Schule läuft" und "Feuerwehr läuft" werden auch beim diesjährigen Linz Marathon angeboten. Die teilnehmerstärkste Feuerwehr sowie der teilnehmerstärkste Bezirk werden mit Sachpreisen prämiert, die schnellsten Schüler und die Schule mit den meisten Startern erhalten Gutscheine von den Star Movie-Kinos. Banner Batterien unterstützt diese Aktion mit speziellen T-Shirts als Motivation für die Schülerinnen und Schüler. Und für alle Linzerinnen und Linzer beziehungsweise Teilnehmenden mit Linzer Vereinszugehörigkeit wird es eine eigene Stadtwertung in den Bewerben Marathon und Halbmarathon geben.

Nächster Lauftreff mit Hartmann

Letzte Woche fand erneut ein LIVA-Lauftreff in Vorbereitung auf das Rennen statt, diesen Samstag bietet Hauptsponsor Oberbank mit Gerhard Hartmann, dem früheren heimischen Marathon-Rekordhalter, ebenfalls eine weitere gemeinsame Übungseinheit an. Inhalt ist wiederum das Intervalltraining.

Nur mittels einer Voranmeldung (per E-Mail an: lauftreff@oberbank.at) und 3G-Nachweis ist eine Teilnahme möglich. Start der etwa zweistündigen Einheit ist um 9 Uhr am Parkplatz der Firma Intertrading in Linz.