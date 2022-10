"Spaß haben, dann kommt das Resultat von alleine"

Christian Pflügl aus Gschwandt weiß als zweifacher Marathon-Staatsmeister, wie es läuft über die 42,195 Kilometer. Der sportliche Leiter des Traunsee-Halbmarathons ist am Sonntag als "Mikromann" und Experte bei der TV-Liveübertragung (ab 9.15 Uhr, ORF Sport+) in Linz im Einsatz. Er liefert für die Starter über die volle Distanz noch praktische Tipps.

OÖN: Stimmt die allgemeine Marathon-These, dass so ab Kilometer 30 der Mann mit dem Hammer kommt, oder ist das nur eine Frage der Einteilung?

Für die Fettverbrennung benötigt der Körper bedeutend mehr Sauerstoff als für die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten. Absolviert ein Läufer ungenügend vorbereitet oder mit zu forschem Anfangstempo einen Marathon, so ist der Anteil der Fettverbrennung am Anfang niedriger. Die Kohlenhydrat-Reserven schwinden aber schneller. Sind diese Vorräte dann auf einem sehr tiefen Niveau, muss das Tempo unweigerlich reduziert werden – der Einbruch ist da. Von dem her ist eine gute und auch verträgliche Verpflegung von Anfang an über so eine Distanz wichtig, damit man diese Reserven so lange wie möglich schonen kann.

Viele Läufer haben am Tag X, wenn sie schneller als gewohnt laufen müssen, Probleme wie Seitenstechen. Kennt so was auch der Laufprofi und was tut er dagegen?

Bei den Labestellen auf jeden Fall nicht zu hastig die kalten Getränke schlucken. Beim Laufen bewusst tief ein- und ausatmen. So versorgt man den Körper mit mehr Sauerstoff. Alternativ kann man auch versuchen, die schmerzende Stelle mit der Hand zu massieren. Wenn diese drei Maßnahmen nicht helfen, sollte man kurz stehen bleiben und warten, bis die Schmerzen vorübergehen. Danach vielleicht kurz etwas langsamer weiterlaufen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wie wichtig ist das richtige Material bei einem Rennen?

Die Bekleidung ist am Eventtag genauso wichtig wie die Laufschuhe. Beides soll im Training vorher schon gut getestet und eingelaufen worden sein. Keine Billigkleidung oder Laufschuhe vom Discounter verwenden, da die Nähte nicht gut verarbeitet sind und die Laufschuhe keine optimale Passform haben. Ebenfalls empfehlenswert bei derartig langen Läufen: unbedingt Brustwarzen abkleben und Hirschtalg im Achselbereich und in der Leistengegend eincremen, um Reibestellen zu vermeiden.

Was ist ein ideales Frühstück am Renntag?

Die letzte Mahlzeit vor dem Lauf sollte zweieinhalb bis drei Stunden vorher eingenommen werden. Bitte leichte Kost verwenden, etwa eine Semmel mit etwas Butter und Honig. Kräutertee und Kaffee ist in Maßen ebenfalls okay. Wenn möglich, kann auch noch 30 Minuten vor dem Start ein kleines Stück Banane gut gekaut zu sich genommen werden. Damit sind die Energievorräte dann auch wirklich gut gefüllt.

Ist die obligatorische "Pastaparty" am Vortag wirklich sinnvoll?

Das muss jeder Läufer selbst für sich entscheiden. Wer deftig und fetthaltig isst, dem liegt das Ganze dann oft schwerer im Magen, als ihm lieb ist. Nudeln mit Tomatensauce sind Fleischgerichten vorzuziehen. Wichtig bei alledem aber bleibt immer: sich selbst nicht zu viel Druck machen, einfach Spaß haben, dann kommt das Resultat ganz von alleine. (fei)