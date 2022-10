Spar liefert die Energie

Ohne gute und ausreichende Verpflegung läuft bei einem Marathon so gut wie nichts. Ein verlässlicher Tempomacher in Linz in diesen Belangen ist seit Anbeginn auch einer der größten privaten österreichischen Arbeitgeber. Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale Marchtrenk, ist überzeugt von der langjährigen Kooperation mit dem Laufevent in Linz: "Es freut mich ganz besonders, dass Spar seinen Teil zu Oberösterreichs größter Breitensportveranstaltung beitragen kann. Mit unserem Sponsoring wollen wir die nötige Energie auf den vielen Metern liefern."

Zu diesem Zweck stellt der Lebensmittelhändler die beeindruckende Summe von fünf Tonnen Biobananen und 3000 Litern der Eigenmarke Spar Fresh Cola dem Laufevent zur Verfügung.