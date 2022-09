So läuft es in Linz: Die schönsten Laufrunden der Stadt

Der Countdown läuft: In 50 Tagen steht Linz ganz im Zeichen des 20. Oberbank-Marathons. Viele der mehr als 5000 Teilnehmer, die das attraktive Angebot der vorzeitigen Nennung schon angenommen haben (letzte Frist für die ermäßigte Nenngebühr ist der 1. Oktober), wärmen sich längst beim regelmäßigen Training für den "Tag X" auf. Rund um den Marathon hat man in Linz optimale Trainingsbedingungen auf die Beine gestellt.

Schon eine lange Tradition haben die beiden Lauftreffs, die alljährlich schon Monate vor dem Marathon starten. Für Hauptsponsor Oberbank macht auch heuer wieder Marathon-Legende Gerhard Hartmann als "Vorläufer" Tempo. Am morgigen Samstag ist der ewig junge Tiroler wieder im Einsatz. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz des Intertrading-Gebäudes an der Donau. Weitere Lauftreff-Termine sind der 17. September und der 1. Oktober. Die restlichen Lauftreffs der LIVA finden am 10. und 24. September beziehungsweise am 8. und 15. Oktober statt (Treffpunkt jeweils 9 Uhr bei der Fitnessoase Parkbad Linz AG; gelaufen wird zwischen 90 und 120 Minuten). Wer beim Training für den Linzer Marathon andere Wege gehen möchte, findet in der Landeshauptstadt zahlreiche, von der Linz AG bestens aufbereitete Laufstrecken.

>> Zu den Linzer Laufwegen