Am Ende wurde es knapp. Richtig knapp. 42,195 Kilometer können lang und zäh werden. Die Kenianerin Brenda Jerotich Kiprono quälte sich gestern mit schmerzverzerrtem Gesicht ins Ziel beim Oberbank Linz Marathon, der nach zweieinhalbjähriger Pause ein Comeback feierte. Am Linzer Hauptplatz war die ganze Schinderei dann aber schnell vergessen. In 2:30:27 Stunden erfüllte die 24-Jährige die "Mission Damen-Streckenrekord" mit einer Punktlandung.